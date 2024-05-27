 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Два дрона самолетного типа были уничтожены над Севским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне в течение суток над Брянской областью были сбиты четыре беспилотника. Дроны уничтожили над территорией Брасовского, Севского и Навлинского районов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников
Политика

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 

Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбили два беспилотника

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили беспилотник
Политика
В Брянской области сбили два украинских беспилотника
Политика
При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России Политика, 07:51
«Супервремена закончились». Что будет с российским рынком дальше Pro, 07:45
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества Политика, 07:33
Власти Оренбургской области впервые сообщили о падении беспилотника Политика, 07:27
Первый пациент с чипом Neuralink рассказал, как его использует Технологии и медиа, 07:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Социальный фонд закончил год с техническим дефицитом почти на ₽600 млрд Экономика, 07:00
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
В Госдуме сообщили о более 70 сдавшихся военных ВСУ в боях за Берестовое Политика, 06:47
Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет» Бизнес, 06:37
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 06:18
Минобороны заявило о нанесении удара по колонне ВСУ Политика, 05:56
Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без света из-за аварии Политика, 05:46
Один человек погиб после падения дрона на АЗС в Орловской области Политика, 05:16
Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР Политика, 05:16