Над Брянской областью сбили два беспилотника

Средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Два дрона самолетного типа были уничтожены над Севским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне в течение суток над Брянской областью были сбиты четыре беспилотника. Дроны уничтожили над территорией Брасовского, Севского и Навлинского районов. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.