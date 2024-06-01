Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые пытались совершить атаку по Белгородской области, сообщило Минобороны России.
Попытка атаки была пресечена около 10:45 мск.
Это не первый раз за день, когда украинские беспилотники пытаются нанести удар по Белгородской области. Около 08:30 мск российские военные сбили еще два дрона.
Однако в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекино дрон-камикадзе атаковал работающий в поле КАМАЗ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва пострадавших нет, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Однако кабина машины получила повреждения, отметил глава региона.
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