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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны отчиталось о еще двух сбитых дронах в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые пытались совершить атаку по Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Попытка атаки была пресечена около 10:45 мск.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Это не первый раз за день, когда украинские беспилотники пытаются нанести удар по Белгородской области. Около 08:30 мск российские военные сбили еще два дрона.

Однако в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекино дрон-камикадзе атаковал работающий в поле КАМАЗ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва пострадавших нет, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Однако кабина машины получила повреждения, отметил глава региона.

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Теги
Белгородская область дроны беспилотники Минобороны
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