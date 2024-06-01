Минобороны отчиталось о еще двух сбитых дронах в Белгородской области

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые пытались совершить атаку по Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Попытка атаки была пресечена около 10:45 мск.

Это не первый раз за день, когда украинские беспилотники пытаются нанести удар по Белгородской области. Около 08:30 мск российские военные сбили еще два дрона.

Однако в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекино дрон-камикадзе атаковал работающий в поле КАМАЗ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва пострадавших нет, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Однако кабина машины получила повреждения, отметил глава региона.