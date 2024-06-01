Минобороны: силы ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области

В Белгородской области сбили два украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.

«Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.

В 8 часов утра в регионе была объявлена ракетная опасность, спустя 13 минут ее отменили.

Ночью 1 июня два села в Белгородской области подверглись атаке со стороны Украины. Село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе было атаковано украинским FPV-дроном. Мирные жители не пострадали, но был поврежден частный дом.

Село Беленькое попало под обстрел. Там повреждения получили семь частных жилых домовладений.