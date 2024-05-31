Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали легковой автомобиль и «КамАЗ», никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Работающий в поле «КамАЗ» подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе» — написал он.

После взрыва «КамАЗ» загорелся, сотрудники сельхозпредприятия потушили пожар самостоятельно. В кабине автомобиля никого не было, уточнил губернатор.

Еще один автомобиль атаковали в селе Петровка Белгородского района. Из-за взрыва автомобиль полностью сгорел.

Кроме того, три беспилотника ВСУ атаковали город Грайворон, написал Гладков.

После взрыва одного из них пострадал мирный житель, у него осколочное ранение нижних конечностей.

После падения двух других БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 31 мая в Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. В результате взрыва в пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон.

За день до этого один человек погиб и еще девять пострадали при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули Белгородской области.