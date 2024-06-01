Под Новороссийском нашли остатки беспилотников после атаки

Сотрудники спецслужб обнаружили в районе станицы Раевская остатки беспилотника, который атаковал Краснодарский край 31 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципального центра управления администрации Новороссийска.

«31 мая 2024 года в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В настоящее время военнослужащими были собраны части от БПЛА», — говорится в сообщении.

Также местные власти предупредили, что в районе «Раевских бань» выставлено оцепление для обезвреживания остатков дрона.

Станица Раевская расположена примерно в 24 км от Новороссийска.

Накануне, 31 мая, в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Примерно в два часа ночи на Владимировском посту перекрыли въезд и выезд из города. Спустя минут пять мэр города Андрей Кравченко сообщил, что движение по мосту открыли. После этого в городе отменили и сигнал воздушной тревоги.

По словам Кравченко, украинский дрон попытался атаковать Новороссийск, но атака «была успешно отражена», повреждений в городе нет. Минобороны России отчиталось, что за ночь над Краснодарским краем были сбиты пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.

В результате атаки на регион произошел пожар на нефтебазе в Темрюкском районе. Загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом, рассказал глава района Федор Бабенков. Два сотрудника нефтебазы пострадали.