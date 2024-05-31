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Военная операция на Украине ,  
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Сирена воздушной тревоги прозвучала ночью в Новороссийске. Видео

Появились кадры работы сирен тревоги в Новороссийске из-за угрозы атак дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Сирена воздушной тревоги прозвучала ночью в Новороссийске. Видео
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Ночью 31 мая в Новороссийске прозвучала сирена из-за угрозы атаки беспилотников. Примерно в два часа ночи на Владимировском посту перекрыли въезд и выезд из города, сообщил мэр Андрей Кравченко. Минут через пять он объявил, что движение открыто. Тогда на территории города отменили сигнал воздушной тревоги.

Как позже рассказал Кравченко, украинский дрон попытался атаковать Новороссийск, но атака «была успешно отражена», повреждений в городе нет. Минобороны России отчиталось о пяти противокорабельных ракетах «Нептун» и 29 беспилотниках, сбитых за ночь над Краснодарским краем.

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Теги
Новороссийск сирена Воздушная тревога беспилотники дроны
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