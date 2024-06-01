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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Во Франции назвали контакты с Россией по «Крокусу» примером партнерства

Глава ВС Франции: контакты с Россией по «Крокусу» являются примером партнерства
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Франция контактировала с Россией по теракту в «Крокус Сити Холле», несмотря на разногласия с президентом страны Владимиром Путиным, заявил министр обороны Себастьян Лекорню во время выступления на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию речи Лекорню в YouTube вела пресс-служба организаторов форума.

«Мы решили направить России данные о теракте, которые у нас были. <...> Это пример партнерства, которое может быть в условиях борьбы с терроризмом», — заявил Лекорню.

По его словам, Париж критиковали за связи с Москвой на фоне теракта. У французских спецслужб была информация, которая позволила бы узнать правду об атаках, добавил министр обороны.

Более 20 человек задержали по делу о теракте в «Крокусе»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта, в здание ворвались вооруженные мужчины, открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. В итоге площадка полностью сгорела. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В рамках расследования арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Всего по делу задержаны более 20 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (организации признаны террористическими и запрещены в России). Президент России Владимир Путин заявил, что атаку на «Крокус» совершили радикальные исламисты, но сам теракт выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников сказал, что к нападению причастны украинские спецслужбы. Власти Украины это отрицают.

Теги
Крокус Сити Холл Россия Франция теракт
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