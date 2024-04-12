В Винницкой области Украины прозвучали взрывы
В Винницкой области Украины утром 12 апреля была объявлена воздушная тревога, позднее прозвучали взрывы, передает ZN.ua. Воздушные силы Украины сообщили о пролетах беспилотников над регионом.
Глава областной администрации Сергей Борзов сообщил только о начале и окончании воздушной тревоги в регионе. Режим действовал более четырех часов.
В области расположена Ладыжинская тепловая электростанция — о ее повреждении украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в конце марта.
Минувшей ночью украинские военные сообщили о пожаре на энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения обломков дрона.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.