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Военная операция на Украине ,  
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В Винницкой области Украины прозвучали взрывы

В Винницкой области Украины прозвучали взрывы после воздушной тревоги
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Винницкой области Украины утром 12 апреля была объявлена воздушная тревога, позднее прозвучали взрывы, передает ZN.ua. Воздушные силы Украины сообщили о пролетах беспилотников над регионом.

Глава областной администрации Сергей Борзов сообщил только о начале и окончании воздушной тревоги в регионе. Режим действовал более четырех часов.

В области расположена Ладыжинская тепловая электростанция — о ее повреждении украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в конце марта.

Минувшей ночью украинские военные сообщили о пожаре на энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения обломков дрона.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина Винницкая область взрыв
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