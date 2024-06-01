Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Киевской области, сообщает пресс-служба военной администрации региона в телеграм-канале.
Кроме того, в области действует предупреждение о воздушной тревоге. Всего сигнал в настоящее время действует в 13 регионах Украины.
Накануне, 31 мая, в Киеве сообщали о взрывах.
О работе систем ПВО в администрации Киева и Киевской области также сообщали 8 мая. Тогда украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в столице Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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