Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Киевской области, сообщает пресс-служба военной администрации региона в телеграм-канале.

Кроме того, в области действует предупреждение о воздушной тревоге. Всего сигнал в настоящее время действует в 13 регионах Украины.

Накануне, 31 мая, в Киеве сообщали о взрывах.

О работе систем ПВО в администрации Киева и Киевской области также сообщали 8 мая. Тогда украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в столице Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.