СДЭК объявил о возобновлении приема посылок

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Оператор доставки документов и грузов СДЭК вновь начнет принимать отправления в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ) с утра субботы, 1 июня, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«С утра 1 июня вы снова можете отправлять посылки во всех наших ПВЗ. Мы успешно протестировали работу сегодня, и тысячи посылок уже в пути к своим адресатам», — сообщили в компании и вновь принесли извинения за доставленные неудобства.

26 мая в работе СДЭК произошел сбой: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также оператор прекратил прием и выдачу посылок в ПВЗ. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.

Сбой произошел из-за атаки хакерской группы Head Mare. Ущерб от неполадок в работе сервиса эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.

Спустя три дня сайт СДЭК частично возобновил работу. В этот же день, 29 мая, пункты выдачи службы начали выдавать отправления.