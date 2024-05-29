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Технологии и медиа ,  
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Сайт СДЭК частично возобновил работу

СДЭК частично восстановил работу сайта после хакерской атаки и технического сбоя
СДЭК не работал с 26 мая. Как пояснили в компании, причиной приостановки выдачи и приема заказов стал технический сбой. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт оператора доставки документов и грузов СДЭК частично восстановил работу после хакерской атаки, вызвавшей технический сбой, убедился корреспондент РБК.

На главной странице веб-ресурса уточнили, что сайт снова работает, «но пока частично». «Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Утром 26 мая СДЭК приостановил обработку заказов, а спустя сутки сайт сервиса перестал открываться. Компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы заказы быстрее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в сервисе. До утра 29 мая сайт не открывался.

Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, сообщила компания и принесла извинения. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») основали в 2000 году, компания работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года у сервиса было более 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, в том числе 3,8 тыс. в России. По итогам прошлого года выручка «СДЭК-Глобал» по РСБУ выросла на 36,4%, до 34,33 млрд руб. Чистая прибыль компании также увеличилась на 43,3%, до 1,49 млрд руб.

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СДЭК технический сбой хакерская атака восстановление
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