Сайт СДЭК частично возобновил работу
Сайт оператора доставки документов и грузов СДЭК частично восстановил работу после хакерской атаки, вызвавшей технический сбой, убедился корреспондент РБК.
На главной странице веб-ресурса уточнили, что сайт снова работает, «но пока частично». «Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте.
Утром 26 мая СДЭК приостановил обработку заказов, а спустя сутки сайт сервиса перестал открываться. Компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы заказы быстрее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в сервисе. До утра 29 мая сайт не открывался.
Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, сообщила компания и принесла извинения. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Об этом она написала в соцсети X (Twitter).
СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») основали в 2000 году, компания работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года у сервиса было более 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, в том числе 3,8 тыс. в России. По итогам прошлого года выручка «СДЭК-Глобал» по РСБУ выросла на 36,4%, до 34,33 млрд руб. Чистая прибыль компании также увеличилась на 43,3%, до 1,49 млрд руб.
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