Сайт СДЭК частично возобновил работу

СДЭК не работал с 26 мая. Как пояснили в компании, причиной приостановки выдачи и приема заказов стал технический сбой. Ответственность за него взяла на себя хакерская группа Head Mare

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт оператора доставки документов и грузов СДЭК частично восстановил работу после хакерской атаки, вызвавшей технический сбой, убедился корреспондент РБК.

На главной странице веб-ресурса уточнили, что сайт снова работает, «но пока частично». «Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте.

Утром 26 мая СДЭК приостановил обработку заказов, а спустя сутки сайт сервиса перестал открываться. Компания заверила, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы заказы быстрее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в сервисе. До утра 29 мая сайт не открывался.

Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, сообщила компания и принесла извинения. Ответственность за сбой в работе СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare. Об этом она написала в соцсети X (Twitter).