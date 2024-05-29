СДЭК начал выдачу посылок, находящихся в пунктах выдачи заказов

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Пункты выдачи заказов службы доставки документов и грузов СДЭК начали выдачу отправлений, которые находятся на ПВЗ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора.

«С сегодняшнего утра, 29 мая, мы выдавали только посылки, по которым клиенты ранее получили уведомления. В данный момент начата выдача отправлений, находящихся на ПВЗ», — рассказали в СДЭК.

При готовности отправления к получению клиенту поступит СМС-уведомление. Для получения потребуется паспорт.

Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. «Благодарим всех за терпение, приносим извинения за неудобства», — заявили в СДЭК.

26 мая в работе СДЭК произошел сбой: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.

Сбой произошел из-за атаки хакерской группы Head Mare. Ущерб от неполадок в работе сервиса эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.