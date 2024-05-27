СДЭК больше суток не выдает посылки из-за сбоя

Клиенты СДЭК более суток не могут получить и отправить посылки из-за технических проблем, компания не обрабатывает заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем, прием и выдача посылок приостановлена, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов, сообщили в службе поддержки сервиса корреспонденту РБК. Сайт компании не открывается.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщили в компании и попросили извинения за доставленные неудобства.

СДЭК пообещал провести полный анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций.

О приостановке обработки заказов в компании сообщили сутки назад, утром 26 мая. Еще тогда в СДЭК обещали, что 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме, специалисты завершают восстановление работоспособности.

РБК отправил запрос в СДЭК.

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была основана в 2000 году, работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года СДЭК имела свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (3,8 тыс. в России). За январь—сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6%, до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в два раза, до 1,18 млрд руб.