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Общество ,  
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РЖД приступили к восстановлению путей в Армении после паводка

РЖД начали восстановление разрушенных наводнением железных дорог в Армении
Фото: railway.am
Фото: railway.am

«Российские железные дороги» подключились к восстановлению железнодорожной инфраструктуры в Армении, разрушенной наводнением, сообщили в компании.

Из-за ливней в Армении начался разлив рек Дебед, Агстев и Ташир. По данным РЖД, 25 мая из-за этого на севере республики разрушились железнодорожные пути и прекратилось сообщение с Грузией.

«Силами российских железнодорожников детально обследованы все затопленные участки и определены объемы, технологии работ и необходимое количество материалов. ЮКЖД (дочернее общество РЖД, обслуживает северокавказские дороги. — РБК) при консультационной поддержке экспертов РЖД и «Росжелдорпроекта» ведет восстановление земляного полотна и энергоснабжения», — говорится в сообщении. Специалисты постараются как можно быстрее восстановить поврежденный участок Айрум — Санаин.

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Фото:MIAOFARMENIA / Telegram

Компания организовала работу оперативного штаба, им руководит гендиректор Олег Белозеров.

ЮКЖД (Южно-Кавказская железная дорога) сотрудничает с властями Армении в организации комбинированной логистики важных для экономики Армении грузов, включая продовольствие и топливо, с подключением автомобильного и железнодорожного транспорта, добавили в РЖД.

Ранее МЧС России предложило помощь в ликвидации последствий паводка, а Минобороны — направить войска в регион затопления.

По данным портала 168.am, в результате наводнения пострадали три человека. Из населенных пунктов Лорийского и Тавушского районов эвакуировали более 200 человек. В Тавушском регионе рухнули два моста, затоплены 45 домов. В Лорийской области затопило три моста, повреждено 70 зданий.

Из-за затопления дорог в Армении отменили рейсы поездов между Ереваном и Тбилиси.

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Армения наводнение РЖД помощь
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