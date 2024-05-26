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Общество ,  
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Поезда между Ереваном и Тбилиси отменили из-за затопления в Армении

Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia

Рейсы поездов между Ереваном и Тбилиси отменяются из-за затоплений дорог в Армении, сообщила пресс-служба «Южно-Кавказской железной дороги» («дочка» РЖД).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сходом селя на автомобильные и железнодорожные пути для проведения ремонтно-восстановительных работ на участке Айрум — Ахтала, связанных с устранением последствий ливня и селя, с 26 мая отменяются международные поезда по направлениям Ереван — Тбилиси — Ереван», — говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие билеты онлайн или в кассах вокзалов Ереван и Гюмри, могут вернуть их, отметили в компании.

На севере Армении из-за разлива реки разрушены дороги и мосты
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После ливней, прошедших в Армении накануне, вода в реке Дебед вышла из русла, залив межгосударственную дорогу М-6. Также затопило дорогу к армяно-грузинской госгранице через КПП «Баграташен», под водой оказались дома на железнодорожной станции Санаин, сообщает «Sputnik Армения».

В МВД республики рассказали, что в воду упал автомобиль, находившийся в нем человек погиб. На трассе Айрум — Алаверди один грузовик тоже оказался полностью в воде, в нем находятся два человека.

Власти организовали оперативный штаб в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной обильными дождями в Лорийской и Тавушской областях страны, в Ереване, а также разливом рек Дебед, Агстев, Ташир.

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Теги
Армения Ереван Тбилиси Грузия затопления РЖД отмена рейсов
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