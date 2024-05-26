МЧС России предложило Армении помощь с последствиями паводка

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Российские спасатели предложили помощь Армении из-за ситуации с наводнениями в двух регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

МЧС готово помочь в ликвидации последствий паводка и проведении аварийно-восстановительных работ. По данным ведомства, из-за ливней в Армении начался разлив рек Дебед, Агстев и Ташир. Несколько населенных пунктов подтопило, также повреждены две дороги служебного назначения.

По данным портала 168.am, в результате наводнения пострадали три человека. Из населенных пунктов Лорийского и Тавушского районов эвакуировали более 200 человек.

В Тавушском регионе в результате паводка рухнули два моста, затоплены 45 домов. В Лорийской области затопило три моста, повреждено 70 зданий.

Ранее в МВД республики рассказали о погибшем в результате наводнения — его автомобиль упал в воду. Власти организовали оперативный штаб в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком на севере страны. Из-за затопления дорог в Армении отменяются рейсы поездов между Ереваном и Тбилиси.