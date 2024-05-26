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Политика ,  
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Минобороны предложило направить войска в районы паводка в Армении

Минобороны России предложило направить войска в районы паводка в Армении
Северные районы Армении сильно пострадали из-за обильных дождей: оказались затоплены трассы и ж/д пути, несколько человек погибли. Российское Минобороны предложило направить войска для помощи в ликвидации последствий
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Российское Минобороны предложило армянской стороне помощь в ликвидации последствий наводнения и селей — по запросу российские военные готовы прибыть в районы стихийного бедствия, говорится в сообщении ведомства.

«Командованию 102 российской Военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники. При запросе армянской стороны силы и средства Вооруженных Сил России будут немедленно направлены в районы стихийного бедствия», — сказано в сообщении.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении по межгосударственному соглашению с Россией от 1995 года. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Гарнизоны расположены в Гюмри и Ереване. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

После ливней, прошедших в Армении накануне, вода в реке Дебед вышла из русла, залив близлежащие села и межгосударственную дорогу М-6. Наиболее пострадали северные области — Лорийская и Тавушская. Власти организовали оперативный штаб в связи с чрезвычайной ситуацией. По данным портала 168.am, в результате наводнения пострадали как минимум три человека.

Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia

Ранее свою помощь в ликвидации последствия паводков предложило российское МЧС. «В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ», — говорилось в сообщении ведомства. Официального ответа армянской стороны пока не поступило.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Армения наводнение паводки помощь российские военные
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