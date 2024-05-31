Глава НАТО назвал страну, которая не ограничивала Киев в ударах по России
Великобритания никогда не ограничивала Украину в использовании своего оружия по объектам на территории России, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.
«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например как Великобритания в отношении крылатых ракет, так что это то, что уже происходит», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, видит ли он риски эскалации в конфликте на Украине.
Киев, по словам генсека НАТО, имеет право на самооборону, а союзники — помочь ему реализовать это право, «в том числе путем нанесения ударов по законным военным объектам в России».
29 мая советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак рассказал, что украинские военные воспользовались разрешением от властей Великобритании на удары дальнобойными ракетами класса «воздух — земля» Storm Shadow по территории России.
Британия передала Киеву ракеты Storm Shadow в мае 2023 года. Они предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 км. До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон станет первым, кто передаст вооружения такого типа Киеву.
Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине, и настаивает, что поставки не смогут переломить ход конфликта.
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