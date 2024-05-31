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Война санкций ,  
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Мишустин предложил ответить на санкции расширением интеграции стран ЕЭАС

Сюжет
Война санкций
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Ответом стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на западные санкции может быть расширение интеграции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24». Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале правительства.

Мишустин напомнил слова президента Владимира Путина на заседании ЕАЭС 8 мая, который назвал эффективным объединение стран союза на фоне нарастающего санкционного давления. По мнению председателя российского правительства, санкциями Запад стремится сдержать развитие государств глобального Юга.

«Скажу прямо, в одиночку такие тенденции не преодолеть. А что мы можем им противопоставить? Один из главных ответов — это расширение интеграции, совместная защита интересов наших государств, сотрудничество для обеспечения технологической, финансовой независимости», — предложил премьер.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эта организация существует с 2015 года.

8 мая Путин на заседании ЕАЭС отметил, что союз продемонстрировал устойчивость перед лицом новых вызовов, в том числе санкций со стороны Запада. Адаптироваться к изменениям, по словам главы государства, помогли совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей.

В конце декабря 2023 года президент отметил стабильный рост экономики во всех странах — членах ЕАЭС. По данным Евразийской экономической комиссии, за год промышленное производство в странах объединения выросло в среднем на 3,7%, а ВВП — на 3,8%.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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