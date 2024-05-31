Мишустин предложил ответить на санкции расширением интеграции стран ЕЭАС
Ответом стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на западные санкции может быть расширение интеграции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24». Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале правительства.
Мишустин напомнил слова президента Владимира Путина на заседании ЕАЭС 8 мая, который назвал эффективным объединение стран союза на фоне нарастающего санкционного давления. По мнению председателя российского правительства, санкциями Запад стремится сдержать развитие государств глобального Юга.
«Скажу прямо, в одиночку такие тенденции не преодолеть. А что мы можем им противопоставить? Один из главных ответов — это расширение интеграции, совместная защита интересов наших государств, сотрудничество для обеспечения технологической, финансовой независимости», — предложил премьер.
В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эта организация существует с 2015 года.
8 мая Путин на заседании ЕАЭС отметил, что союз продемонстрировал устойчивость перед лицом новых вызовов, в том числе санкций со стороны Запада. Адаптироваться к изменениям, по словам главы государства, помогли совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей.
В конце декабря 2023 года президент отметил стабильный рост экономики во всех странах — членах ЕАЭС. По данным Евразийской экономической комиссии, за год промышленное производство в странах объединения выросло в среднем на 3,7%, а ВВП — на 3,8%.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов