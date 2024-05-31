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Командиру разбившегося в Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России

Экстренные службы еа месте крушения самолета Ил-76
Экстренные службы еа месте крушения самолета Ил-76 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Командиру самолета Ил-76, разбившегося в Иваново в марте, Сергею Свешникову присвоили звание Героя России посмертно. Об этом сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов газете «Красная звезда».

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — заявил Бенедиктов.

Сергей Свешников был уроженцем села Павино Костромской области.

После произошедшей авиакатастрофы глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предполагал, что если подтвердится, что летчики Ил-76 уводили падающий борт от населенного пункта, то их наградят.

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Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся и затем упал при попытке посадки на аэродроме Северный в Ивановской области 12 марта. Минобороны сообщило, что самолет потерпел крушение вследствие пожара в одном из двигателей при взлете. Населенные пункты Ивановской области при происшествии не пострадали. На борту самолета были 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли.

Командиру разбившегося в Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России
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Иваново Ивановская область Ил-76 командир Герой России
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