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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу

Воронежский губернатор Гусев сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к Воронежу украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, последствий на земле нет», — написал Гусев в телеграм-канале.

В Воронежской области с полуночи до почти трех часов ночи действовал режим опасности атаки дронов.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Также прошедшей ночью была совершена атака на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о «массированной атаке беспилотников». По его словам, в Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы, там произошел пожар. Пострадали два сотрудника предприятия. Кроме того, в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников.

Всего, по данным Минобороны, над Краснодарским краем в ночь на 31 мая были перехвачены пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.

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Теги
Воронежская область Воронеж Александр Гусев беспилотники дроны
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