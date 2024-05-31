Российские военные сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу
Прошлой ночью российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили на подлете к Воронежу украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, последствий на земле нет», — написал Гусев в телеграм-канале.
В Воронежской области с полуночи до почти трех часов ночи действовал режим опасности атаки дронов.
Также прошедшей ночью была совершена атака на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о «массированной атаке беспилотников». По его словам, в Темрюкском районе от воздушного удара повреждена инфраструктура нефтебазы, там произошел пожар. Пострадали два сотрудника предприятия. Кроме того, в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников.
Всего, по данным Минобороны, над Краснодарским краем в ночь на 31 мая были перехвачены пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников.
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