В Петербурге нейтрализовали открывшего стрельбу по полиции мужчину

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Стрелявшего по сотрудникам правоохранительных органов жителя Невского района Петербурга нейтрализовали, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в телеграм-канале.

«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», подозреваемый в стрельбе жив, у него есть пульс, его жизнь пытаются спасти врачи.

Ранее Росгвардия сообщила о начале штурма квартиры, в которой находился злоумышленник.

Полиция прибыла в дом на улице Народной в Петербурге после сообщений о стрельбе. Подозреваемый выстрелил в сотрудников правоохранительных органов, в результате один из полицейских получил ранения. После мужчина забаррикадировался в квартире. По данным «Фонтанки», до приезда стражей порядка он находился в квартире с женой и знакомым — с ним у злоумышленника произошел конфликт.

Министр по нацполитике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев рассказал, что на полицейских напал 59-летний Лечи Алханов. По словам Дудаева, мужчина неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях.