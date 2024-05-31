В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела

Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший после обстрела Первомайска в ЛНР. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин в своем телеграм-канале.

Колягин рассказал, что около 22:30 30 мая украинские военные нанесли удар по городу, предположительно, с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Зафиксировано два прилета снарядов в жилой район. Был поврежден газопровод, загорелась растительность.

«Службы среагировали оперативно. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты <...> перекрыли газопровод», — сообщил мэр. По его словам, без газоснабжения остались 245 человек. Колягин уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар по городу Лисичанск. В результате погибли два местных жителя, четверо пострадали.

27 мая Пасечник сообщил, что украинские военные ударили по Луганску. В районе квартала Якира начался сильный пожар. На следующий день город подвергся повторной атаке.