По Свердловску в ЛНР нанесли удар
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Свердловск в Луганской народной республике (ЛНР), на месте обстрела начался пожар, передал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В то же время и жители города сообщали о нескольких взрывах и пожаре, произошедшем затем. На видео виден столб черного дыма, распространяющийся над городом.
Днем 20 мая после удара украинской армии по луганскому поселку Юбилейный начался пожар, огонь охватил жилой дом, а десятки других зданий посекло осколками.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.
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