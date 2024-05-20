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Военная операция на Украине ,  
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По Свердловску в ЛНР нанесли удар

Сюжет
Военная операция на Украине

По Свердловску в ЛНР нанесли удар
Video

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Свердловск в Луганской народной республике (ЛНР), на месте обстрела начался пожар, передал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В то же время и жители города сообщали о нескольких взрывах и пожаре, произошедшем затем. На видео виден столб черного дыма, распространяющийся над городом.

В ЛНР сообщили о трех погибших после удара ракетами ATACMS по Краснодону
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

Днем 20 мая после удара украинской армии по луганскому поселку Юбилейный начался пожар, огонь охватил жилой дом, а десятки других зданий посекло осколками.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.

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