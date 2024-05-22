Два жителя Лисичанска в ЛНР погибли в результате обстрела
В результате обстрела города Лисичанск со стороны ВСУ погибли два местных жителя. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
Пострадали четыре человека, их госпитализировали. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте обстрела. На месте происшествия также работают сотрудники Следственного комитета.
Пасечник рассказал, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от обстрела. «Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — пообещал он.
Лисичанск неоднократно попадал под обстрелы. В частности, в феврале под удар попала пекарня. В результате погибли 28 местных жителей, в том числе один ребенок и глава министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР Алексей Потелещенко. Пострадали десять человек.
По данным Следственного комитета, удар по двухэтажной пекарне был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку терактом.
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