В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, стало лучше, сообщила дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда госпитализировали главу правительства, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«После сегодняшнего заседания медсовета команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра», — уточнили в пресс-службе больницы.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и дважды прооперировали.
Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, Цинтула признал свою вину. Позже он заявил, что хотел лишь причинить вред Фицо, но не убивать его.
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