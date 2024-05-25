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Покушение на Фицо ,  
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В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше

Больница имени Рузвельта: премьеру Словакии Фицо стал лучше себя чувствовать
Сюжет
Покушение на Фицо

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, стало лучше, сообщила дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда госпитализировали главу правительства, на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«После сегодняшнего заседания медсовета команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра», — уточнили в пресс-службе больницы.

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Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и дважды прооперировали.

Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, Цинтула признал свою вину. Позже он заявил, что хотел лишь причинить вред Фицо, но не убивать его.

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Словакия Роберт Фицо Больница покушение
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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