Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Белгородской области уничтожили четыре беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

Дроны сбили около 20:20 мск, отметили в ведомстве.

Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 30 мая в селе Зозули при ударе беспилотника один человек погиб, еще девять пострадали. Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус с пассажирами.

Кроме того, украинские БПЛА ударили по поселкам Красное и городу Шебекино. В селе Замостье дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправку