 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Белгородской области уничтожили четыре беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

Дроны сбили около 20:20 мск, отметили в ведомстве.

Один человек погиб при ударе дрона по газели в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 30 мая в селе Зозули при ударе беспилотника один человек погиб, еще девять пострадали. Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус с пассажирами.

Кроме того, украинские БПЛА ударили по поселкам Красное и городу Шебекино. В селе Замостье дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправку

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Один человек погиб при ударе дрона по газели в Белгородской области
Политика
Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников
Политика
Дроны ВСУ дважды ударили по автозаправке в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 17:38
Reuters узнал о просьбе Макрона по санкциям на российский титан Политика, 21:29
Novabev подарит инвесторам по 7 акций, но их цена упадет. Что это значит Инвестиции, 21:26
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника Политика, 21:14
Правительство расширило эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки Технологии и медиа, 21:03
Германия предоставит Украине новый пакет помощи на €500 млн Политика, 21:01
Путин вручил Собянину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Политика, 20:53
Овечкин фразой «все насладились чемпионством «Зенита» оценил сезон РПЛ Спорт, 20:50
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:48
Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины Общество, 20:43
Гросси назвал фактор риска для работы Запорожской АЭС Политика, 20:37
Экс-министра спорта Матыцина назначили внештатным советником Мишустина Политика, 20:29
Маск ответил на статью Bloomberg о консультациях Трампу по криптовалютам Крипто, 20:21
Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом Общество, 20:08
JPMorgan оценил объем капитала в Ethereum-ETF. Прогноз пессимистичный Крипто, 20:03