Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Над территорией Белгородской области уничтожили четыре беспилотника, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.
Дроны сбили около 20:20 мск, отметили в ведомстве.
Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 30 мая в селе Зозули при ударе беспилотника один человек погиб, еще девять пострадали. Дрон-камикадзе атаковал микроавтобус с пассажирами.
Кроме того, украинские БПЛА ударили по поселкам Красное и городу Шебекино. В селе Замостье дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправку
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