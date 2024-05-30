Дроны ВСУ дважды ударили по автозаправке в Белгородской области
В селе Замостье Белгородской области дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправку, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате падения первого дрона с последующей детонацией пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей», — написал он.
Пострадавшего доставили в больницу.
При взрыве на заправке выбило стекла. Кроме того, осколками были повреждены легковой автомобиль и трактор.
Об уничтожении беспилотника в Белгородской области сообщило Минобороны. Перехват произошел около 10:30 мск. В ведомстве не назвали место, где произошел инцидент.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Вчера, 29 мая, несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ, из-за чего пострадала мирная жительница. После падения одного из дронов загорелась сухая трава.
Ночью 28 мая Минобороны России сообщило об атаке дронов на Курскую и Белгородскую области. Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов.
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