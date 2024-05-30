Путин нашел замену Наталье Комаровой на посту главы ХМАО
Главой Ханты-Мансийского автономного округа станет Руслан Кухарук. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.
«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени», — сказал Путин на встрече с Кухаруком. «У вас там все родное», — добавил президент России.
Руслан Кухарук с 2018 года работает мэром Тюмени.
Предыдущая глава региона Наталья Комарова объявила о своей отставке утром 30 мая. Она занимала пост с 2010 года. По ее словам, она решила перейти на «другую работу».
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов