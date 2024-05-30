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Политика ,  
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Путин нашел замену Наталье Комаровой на посту главы ХМАО

Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука главой ХМАО
Руслан Кухарук
Руслан Кухарук (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главой Ханты-Мансийского автономного округа станет Руслан Кухарук. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени», — сказал Путин на встрече с Кухаруком. «У вас там все родное», — добавил президент России.

Руслан Кухарук с 2018 года работает мэром Тюмени.

Предыдущая глава региона Наталья Комарова объявила о своей отставке утром 30 мая. Она занимала пост с 2010 года. По ее словам, она решила перейти на «другую работу».

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ХМАО Югра Наталья Комарова Руслан Кухарук
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