Путин назначил нового губернатора ХМАО

Вместо Натальи Комаровой ХМАО — Югру возглавит мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он родился в этом автономном округе, но всю жизнь работал в Тюмени, последние шесть лет — главой города

Владимир Путин и Руслан Кухарук (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Президент Владимир Путин предложил возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру мэру Тюмени Руслану Кухаруку, сообщил Кремль.

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. <...> Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — сказал глава государства.

Кухарук своей задачей на этому посту назвал продолжение «всех темпов развития». По его словам, акцент нужно сделать на вопросах, связанных с условиями жизни. «Это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды. Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными», — отметил он.

Также будущий глава региона отметил необходимость поддержки участников военной операции на Украине и планирования работы согласно указу Путина о национальных целях развития страны.

Руководившая регионом 14 лет Наталья Комарова объявила о своей отставке 30 мая. Она была последней женщиной-губернатором в России. По словам главы ХМАО, она покинула пост в связи с переходом на новую работу. Руководитель соседней Тюменской области Александр Моор назвал ее «настоящим патриотом Югры» и поблагодарил «за многолетнее и плодотворное сотрудничество».

Кухарук родился 8 мая 1979 года в Урае на юге ХМАО. В 2001-м окончил Тюменский государственный университет, получил юридическое образование. До 2011 года работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, после чего стал главой департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.

В 2016-м Кухарук стал заместителем главы администрации города, в 2018-м сначала стал врио главы, потом депутаты городской думы избрали его на эту должность. Отработав первый пятилетний срок, Кухарук вновь получил поддержку депутатов в 2023-м.