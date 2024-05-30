МИД пообещал ответные меры посольству и консульствам Польши в России

Посольство Польши в Москве (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Россия примет меры против диппредставительств Польши в ответ на ограничение передвижения российских дипломатов в стране, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

28 мая посольство России в Варшаве получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов по стране, причины такого решения не объяснили, рассказала Захарова.

Ограничение вступит в силу с 1 июня. МИД Польши требует заранее уведомлять о поездках дипломатов посольства в Варшаве и генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани за пределы регионов. Исключение сделано для посла России, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.

«Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге», — заявила представитель российского МИДа. Она назвала решения польского МИДа странными, так как они «создадут очередные неудобства» польским дипломатам, работающим в России.

О введении ограничений для российских дипломатов 27 мая сообщил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Он заявил, что поводом для этого стали «доказательства причастности» России к гибридной войне против Евросоюза и Польши. «Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупреждающий сигнал», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь польского МИДа Павел Вроньский объяснил, что введение ограничений является реакцией на «сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства».

Позже Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании двух граждан Белоруссии и одного польского гражданина по делу о подготовке диверсий, в частности поджогов зданий в стране. В ведомстве завили, подготовка шла по заданию российских спецслужб.