Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и пригласил его в республику.
«Передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Во время встречи глава Чечни также доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Кроме того, они обсудили военную операцию на Украине.
Ранее Путин также провел встречи в видеоформате с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым, в ходе которых поддержал их намерение выдвигаться на второй срок.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования