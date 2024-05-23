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Политика ,  
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Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню

Рамзан Кадыров встретился с президентом Путиным в Москве и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и пригласил его в республику.

«Передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Во время встречи глава Чечни также доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Кроме того, они обсудили военную операцию на Украине.

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Ранее Путин также провел встречи в видеоформате с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым, в ходе которых поддержал их намерение выдвигаться на второй срок.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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