В Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов из-за связей с оппозицией

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Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти каналов по подозрению, что они финансируются из подозрительных источников, сообщает правительство Молдавии.

«Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения решил <...> отозвать разрешительные акты на телевизионные передачи и аудиовизуальные услуги в случае трех компаний», — говорится в сообщении.

Речь идет о компаниях, которые владеют пятью телеканалами: «Первый в Молдове», «Акчент ТВ», «Оризонт ТВ», «Канал 2» и «Канал 3».

Компании не выполнили требования предоставить полную информацию о банковских счетах и источниках финансирования.

После проверки каждой из трех компаний совет обнаружил транзакции, которые подтверждают связь с основателем партии «Шор» Иланом Шором и бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

Илан Шор — основатель партии «Шор», которую суд Молдавии признал незаконной. В 2023 году его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении около $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

Суд Молдавии также обвинил Владимира Плахотнюка — экс-депутата и одного из богатейших бизнесменов страны — в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе $1 млрд из банковской системы страны.

Шор бежал из Молдавии в Россию, Плахотнюк также покинул страну.

25 мая Кишинев запросил у Москвы экстрадицию Илана Шора. По словам главы Минюста Молдавии Вероники Михайлов-Морару, ведомство не было официально проинформировано о том, что у политика есть гражданство России, которое он получил 16 мая.

В апреле на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве Шор и башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Виктория». Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством».