Суд арестовал земельные активы экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Суд арестовал восемь земельных участков и другое имущество, которое принадлежит, по мнению следствия, бывшему руководителю следственного управления (СУ) МВД по Дагестану и экс-заместителю министра внутренних дел республики Руфату Исмаилову, сообщил «Коммерсантъ».
Как следует из материалов дела, Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему участки, здания, помещения и автомобили на четырех своих знакомых в Дагестане. Оперативники выяснили, что доходы четырех номинальных владельцев не соответствуют стоимости имущества, которое находится в их собственности.
Басманный районный суд Москвы арестовал Исмаилова в ноябре 2023 года до начала января, позже арест продлили до начала августа. Следственный комитет обвинил его в получении крупной взятки должностным лицом и в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этим статьям — до 12 и до десяти лет лишения свободы соответственно.
По делу также проходит заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. В середине декабря еще одним фигурантом дела стал следователь СУ МВД по Дагестану Абдул Абакаров, пишет «Коммерсантъ».
При задержании Исмаилова на работе и по месту жительства прошли обыски. После этого его этапировали в Москву, где допросили в Следственном комитете. Вину он не признает.
Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. Получил образование в Нижегородской академии МВД.
В 2016 году стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел Дагестана.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов