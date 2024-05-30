Суд арестовал земельные активы экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Руфат Исмаилов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Суд арестовал восемь земельных участков и другое имущество, которое принадлежит, по мнению следствия, бывшему руководителю следственного управления (СУ) МВД по Дагестану и экс-заместителю министра внутренних дел республики Руфату Исмаилову, сообщил «Коммерсантъ».

Как следует из материалов дела, Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему участки, здания, помещения и автомобили на четырех своих знакомых в Дагестане. Оперативники выяснили, что доходы четырех номинальных владельцев не соответствуют стоимости имущества, которое находится в их собственности.

Басманный районный суд Москвы арестовал Исмаилова в ноябре 2023 года до начала января, позже арест продлили до начала августа. Следственный комитет обвинил его в получении крупной взятки должностным лицом и в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по этим статьям — до 12 и до десяти лет лишения свободы соответственно.

По делу также проходит заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров. В середине декабря еще одним фигурантом дела стал следователь СУ МВД по Дагестану Абдул Абакаров, пишет «Коммерсантъ».

При задержании Исмаилова на работе и по месту жительства прошли обыски. После этого его этапировали в Москву, где допросили в Следственном комитете. Вину он не признает.