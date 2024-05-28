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Путин встретился с главой Ингушетии на фоне ареста его брата

Президент Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым
На встрече в Кремле Путин и Калиматов обсуждали строительство детских садов и школ, промышленные проекты и инвестиции в Ингушетии, заявили в Кремле. 24 мая суд в Москве арестовал брата главы региона
Владимир Путин и Махмуд-Али Калиматов
Владимир Путин и Махмуд-Али Калиматов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время встречи Путин и Калиматов разговаривали о строительстве и ремонте детских садов и школ в Ингушетии, о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение «инвестиционной привлекательности» региона.

28 мая российский лидер вернулся в Москву из Узбекистана, куда совершил двухдневный визит 26-27 мая.

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Фото:Семен Саливанчук / Shutterstock

Встреча президента с главой Ингушетии состоялась после того, как Мещанский суд Москвы арестовал его старшего брата Магомед-Башира Калиматова. 24 мая об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Брата главы Ингушетии обвиняют в хищении около 2 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества, узнал «Коммерсантъ». Это сообщество было организовано руководителем ингушского отделения Пенсионного фонда России Исламом Сейнароевым и главой местного отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым. Всего в ОПС входили 34 человека, большинство из них были арестованы, в том числе Сукиев.

По данным следствия, отделение ПФР по Ингушетии в 2019–2021 годах запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий, не приводя обоснований. Через единую систему электронного документооборота ПФР были сформированы реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. В некоторых случаях единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб. Средства из ПФР сначала перечислялись на расчетные счета отделений «Почты России», а затем руководство почтовых отделений обналичивало деньги.

Магомед-Башир Калиматов руководил управлением «Почты России» в Ингушетии до октября 2019 года. В том же году Махмудом-Али Калиматов возглавил республику. Его брат стал советником макрорегиона «Северный Кавказ» «Почты России».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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