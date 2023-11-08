Суд арестовал главного следователя Дагестана по делу о взятках

Басманный суд Москвы отправил под арест до начала следующего года замглавы МВД — руководителя следствия Республики Дагестан Руфата Исмаилова. Ему предъявили обвинения в крупной взятке и превышении должностных полномочий

Руфат Исмаилов (справа) (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

В среду, 8 ноября, Басманный районный суд Москвы отправил под арест до начала января заместителя главы МВД Дагестана, руководившего в республике следствием, Руфата Исмаилова. Ему предъявлены обвинения в получении крупной взятки должностным лицом и в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 5 ст. 290 и п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом РБК сообщили в суде. Сам Исмаилов вину не признал.

Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание по этим статьям — до 12 и до десяти лет лишения свободы соответственно.

О задержании высокопоставленного полицейского сообщило накануне управление ФСБ Дагестана. Дело было возбуждено Следственным комитетом по материалам управления ФСБ и управления собственной безопасности МВД республики.

При задержании полковника полиции на работе и по месту жительства прошли обыски. После задержания оперативниками ФСБ Исмаилова этапировали в Москву, где допросили в Следственном комитете.

Что известно о подсудимом Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. Получил образование в Нижегородской академии МВД. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана. На тот момент ему исполнилось 44 года. В 2021 году Исмаилов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Отмечалось, что Исмаилов — участник боевых действий, имеющий «немало поощрений, государственных и ведомственных наград за добросовестное исполнение служебных обязанностей».

Это не первое громкое дело, связанное со взяткой, в МВД Республики Дагестан. В 2020 году экс-руководителя оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева суд приговорил к девяти годам колонии за дачу взятки в размере $6 млн. Следствие утверждало, что Хизриев передал часть суммы за содействие в его назначении на вышестоящую должность в полиции одного из субъектов России. В 2021-м суд смягчил приговор Хизриеву, сократив назначенный срок на три месяца.