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ФСБ сообщила о деле против замглавы МВД Дагестана из-за взятки

Руфат Исмаилов
Руфат Исмаилов (Фото: МВД России)

Против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, сообщило управление ФСБ по республике, передает «РИА Новости».

По делу также проходит заместитель начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров, говорится в сообщении. Исмаилов и Абдулгапуров задержаны.

Дело возбуждено Следственным комитетом по материалам управления ФСБ и управления МВД по Дагестану.

О задержании Исмаилова ранее сообщали ТАСС и «РИА Новости». На работе и по месту жительства силовика сотрудники центрального аппарата ФСБ провели обыски. Телеграм-канал «Спросите у Расула» писал, что обыски также прошли и у Абдулгапурова.

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взятка уголовное дело Дагестан ФСБ
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