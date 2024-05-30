Reuters узнал о бойкоте США заседания ГА ООН в память о президенте Ирана
Вашингтон намерен бойкотировать заседание Генассамблеи ООН в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, погибшем при крушении вертолета, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии», — сообщил агентству американский чиновник.
Вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня Тегеран официально спасатели нашли тела всех находившихся на борту. В их числе были также глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.
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