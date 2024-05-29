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Политика ,  
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Авксентьева отсудила у Антона Красовского 30 тыс. руб.

Суд взыскал с Антона Красовского ₽30 тыс. в пользу бывшего мэра Якутска
Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Суд удовлетворил иск замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой к журналисту Антону Красовскому и взыскал с него ₽30 тыс., сообщил РБК адвокат депутата Алексей Мельников.

По его словам, Авксентьева обратилась с исковым заявлением о признании незаконной информации о том, что, когда она была мэром Якутска, с ее стороны «были некие нарушения закона».

«Суд полностью удовлетворил наши требования о признании всех спорных утверждений несоответствующими действительности. <...> Суд согласился с нашей позицией и обязал его опубликовать опровержение в газете «Коммерсантъ». Вот и взыскал еще и 30 тыс. руб.», — рассказал Мельников.

Он уточнил, что речь идет об интервью с одним из депутатов Госдумы, в котором Красовский рассказал о некоторых нарушениях в области, «в частности, неправильном обращении с животными, умерщвлении животных».

Авксентьева подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в ноябре 2023 года. По информации «Осторожно, новости», в 2023 году Красовский в своем канале обвинял Авксентьеву в причастности к убийству животных в Якутске и в том, что «героиня либералов тратила 14 тыс. руб. на то, чтобы убить одну собаку».

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

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Антон Красовский

В октябре 2022 года во время эфира на RT с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко Красовский предложил топить украинских детей. Такую идею он высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы — тот вспомнил, что некоторые дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». После этого телеканал приостановил сотрудничество с журналистом, заявив, что коллектив телеканала не может разделять «подобную дичь».

В феврале 2023 года из-за высказывания про украинских детей суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя. В июле того же года на него завели еще одно уголовное дело. В заявлении Службы безопасности Украины говорилось, что в одном из эфиров Красовский снова «призвал топить и сжигать украинских детей».

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Антон Красовский Новые люди депутат Сардана Авксентьева новости
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