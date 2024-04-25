Галкин подал в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов

Галкин подал в суд за отказ исключить его из реестра иноагентов

Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Шоумен Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов) подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов, следует из карточки дела на портале московских судов общей юрисдикции.

Галкин подал жалобу 24 апреля, ответчиком по делу проходит Минюст. В мае прошлого года артист потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента, однако суд встал на сторону министерства. Апелляция утвердила решение.

Минюст включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Галкин неоднократно выступал против военной операции, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути». Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, заявила, что солидарна с мужем и попросила включить ее в реестр.