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Военная операция на Украине ,  
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Галкин подал в суд за отказ исключить его из реестра иноагентов

Галкин подал в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов
Сюжет
Военная операция на Украине
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Шоумен Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов) подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов, следует из карточки дела на портале московских судов общей юрисдикции.

Галкин подал жалобу 24 апреля, ответчиком по делу проходит Минюст. В мае прошлого года артист потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента, однако суд встал на сторону министерства. Апелляция утвердила решение.

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Политика
Максим Галкин

Минюст включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Галкин неоднократно выступал против военной операции, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути». Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, заявила, что солидарна с мужем и попросила включить ее в реестр.

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Теги
Персоны
иностранный агент Минюст Максим Галкин кассационная жалоба
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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