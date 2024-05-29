В России установили лимит в ₽100 тыс. для переводов без открытия счета
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета, документ опубликовали на портале правовых актов.
Закон вступит в силу по истечении года после дня его официального опубликования.
Документ вносит поправки в 115-ФЗ, которые устанавливают максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Как пояснили РБК в Росфинмониторинге, речь идет о лимите для разовой операции.
Упрощенная идентификация личности предполагает предоставление отправителем перевода паспортных данных. Совсем без идентификации можно переводить небольшие суммы — до 15 тыс. руб.
В настоящий момент не предусмотрена максимальная сумма для денежных переводов без открытия банковского счета при прохождении упрощенной идентификации личности. Лимит перевода в 100 тыс. руб. позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, уточнили авторы законопроекта в пояснительной записке.
1 мая российским банкам запретили взимать комиссии за денежные переводы до 30 млн руб. между собственными счетами клиентов.
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