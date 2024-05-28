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Финансы ,  
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ЦБ повысит лимит переводов себе для клиентов банков с ₽1 млн до ₽30 млн

ЦБ повысит для клиентов банков лимит переводов самому себе с ₽1 млн до ₽30 млн
Изменения ЦБ, которые повысят лимит на разовый перевод, позволят не дробить операции. С 1 мая россияне могут переводить без комиссии до 30 млн руб. между своими счетами по СБП, но разово только по 1 млн руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ разработал проект указания «О внесении изменений в положение Банка России», согласно которому лимит на разовый перевод клиента банка самому себе через систему быстрых платежей (СБП) вырастет с 1 млн до 30 млн руб., сообщил регулятор.

Действие проекта распространяется на клиентов ЦБ — участников СБП.

С 1 мая россияне могут переводить без комиссии до 30 млн руб. между своими счетами через мобильные приложения или личный кабинет по номеру счета и через СБП по номеру телефона, но сумма одного перевода в СБП не может превышать 1 млн руб.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе Банка России объясняли, что нововведение не распространяется на переводы, которые совершаются в отделениях банков, так как это затратная процедура для кредитных организаций. Это же касается переводов по номеру карты, так как в этом случае не всегда можно установить получателя средств.

В ЦБ подчеркнули, что новые меры будут способствовать развитию конкуренции между банками и снизят «операционные риски людей», которые снимали со счета наличные средства для их перевода в другой банк без комиссии.

О возможности отмены комиссий на переводы самому себе впервые стали говорить в 2021 году. Однако тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обсуждает инициативу с лимитом на переводы в 1,4 млн руб. В июле 2023 года Госдума одобрила запрет комиссий на переводы в пределе 30 млн руб. в месяц.

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