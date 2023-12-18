Власти одобрили ввод ограничений на перевод денег без открытия счета

Правкомиссия одобрила законопроект, согласно которому россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. руб. с помощью сервисов переводов без открытия банковского счета. Это снизит отток капитала из страны, считают в Минфине

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. руб. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

Одобренная комиссией 11 декабря версия законопроекта есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа, а факт одобрения подтвердили представитель Росфинмониторинга и источник в правительстве.

Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Представители Роскомнадзора, Минфина и ЦБ подтвердили РБК поддержку законодательной инициативы. «Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — сказал представитель Минфина.

Как работает идентификация Идентификация — это процесс проверки личности клиента. По действующему законодательству совсем без идентификации можно переводить небольшие суммы — до 15 тыс. руб. При прохождении упрощенной идентификации банку или системе денежных переводов следует предоставить фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные клиента. Такая проверка личности может быть проведена в электронном виде и по электронным копиям документов. Полная же идентификация, по словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, проводится при личном присутствии клиента в отделении банка и с предоставлением дополнительных сведений, например о целях совершения конкретной операции. От иностранцев дополнительно попросят предоставить данные миграционной карты и подтверждение легального пребывания в России, добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Какие изменения предложил Росфинмониторинг

Росфинмониторинг вносит поправки в 115-ФЗ, которые устанавливают максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. руб. (или эквивалент в иностранной валюте). Как пояснил представитель Росфинмониторинга, речь идет о лимите разовой операции.

«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. руб., потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа. — РБК) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. руб.», — пояснил представитель Росфинмониторинга.

Денежные переводы без открытия банковского счета могут проводить банки и системы денежных переводов. Например, такие сервисы есть у «Золотой короны», МТС-банка («МТС.Деньги»), QIWI (Contact) и т.п., говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Кого затронут поправки

Исходя из смысла законопроекта, вводимые изменения касаются всех категорий физических лиц, включая уехавших россиян, которые используют сервисы денежных переводов без открытия банковского счета, но при этом не могут пройти полную идентификацию в офисе, говорит председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова. Данные изменения в первую очередь коснутся тех, кто пользуется системами трансграничных переводов денежных средств, считает Федюкин: «Ограничения могут затронуть ту категорию клиентов, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, однако имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются в том числе переводами. С другой стороны, это не мешает им раздробить операции и переводить по 100 тыс. руб. несколько раз или с временными периодами. Полагаю, что глобально эти ограничения не возымеют негативного характера». Юрист добавляет, что такими переводами также пользуются трудовые мигранты и обычные граждане, если возникла такая необходимость.

«Указанное нововведение, безусловно, повышает издержки банков и снижает удобство проведения операций для клиентов. Однако в текущих условиях удобство клиентов и их издержки, очевидно, не являются приоритетом для государства в законотворческой деятельности», — говорит Учитель. По его мнению, в период нестабильности теневой и серый секторы экономики, как правило, растут и вместе с ними растет и количество таких переводов (как и объем расчетов наличными). «С использованием такого способа перевода денег зачастую происходит легализация дохода, который имеет теневую или серую природу. Именно этой логики придерживается Росфинмониторинг», — объясняет юрист.

Семерикова обращает внимание на то, что сейчас в 161-ФЗ уже установлено месячное ограничение в 200 тыс. руб. на переводы без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией. Как уточнил представитель Росфинмониторинга, 200 тыс. — это лимит всех переводов в месяц, он законопроектом не изменяется. Однако на практике системы денежных переводов позволяют переводить более 200 тыс. руб. в месяц без прохождения полной идентификации — с указанием только Ф.И.О. и паспортных данных, рассказали РБК их клиенты. По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, эти ограничения в первую очередь касаются неперсонифицированных электронных кошельков, например, «ЮМани» или QIWI, а не систем денежных переводов. Финальный периметр действия поправки определится конкретными формулировками принятого закона, говорит он.

К каким последствиям приведет инициатива

«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций», — сказал РБК представитель Росфинмониторинга. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма для денежных переводов без открытия банковского счета при прохождении упрощенной идентификации. Отсутствие лимита не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, предписывающими при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение, применение стандартных мер проверки клиента, отмечают авторы документа.

На рынке необходимо устанавливать прозрачные правила игры и бороться с незаконными финансовыми операциями, однако предполагаемый порог в 100 тыс. руб. значительно повысит издержки участников рынка и понизит финансовую доступность, говорит Шалва Меладзе, президент платежной системы KWIKPAY, которая проводит трансграничные денежные переводы без открытия банковского счета. «Это может создать прецедент, когда потребители будут искать полулегальные способы перечисления средств, например через крипторынок. Поэтому многие эксперты призывают установить этот лимит в диапазоне от 600 тыс. до 1 млн руб.», — считает Меладзе.

В то же время компания QIWI, у которой также есть сервис денежных переводов Contact, не видит в инициативе ничего критичного, что могло бы существенно повлиять на рынок и его игроков в негативном ключе. Однако законопроект претерпевал множество изменений, поэтому детальный анализ планируется провести на основе финальной версии, которая будет внесена на рассмотрение в Госдуму, сказал РБК представитель компании.

В первых версиях законопроекта Росфинмониторинг также предлагал указывать персональные данные получателей денежных переводов, в том числе номер паспорта или ИНН. Эта инициатива вызвала критику со стороны банковского сообщества. Кредитные организации посчитали, что такое требование приведет к миграции населения в наличные расчеты и увеличит расходы банков из-за настройки систем для проверки данных отправителей. В июле Росфинмониторинг разместил на портале правовой информации сокращенную версию законопроекта, где это требование отсутствовало. Его также нет и в документе, согласованном правительственной комиссией.

«Вопрос об уточнении состава сведений о сторонах перевода денежных средств в настоящее время вынесен за рамки законопроекта. Росфинмониторингом совместно с Банком России с учетом позиции представителей финансового рынка прорабатывается консолидированный подход к решению проблемы, связанной с необходимостью указания в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода», — рассказал РБК представитель Росфинмониторинга.