Депутат призвал Рособрнадзор отреагировать на неэтичный досмотр школьниц

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Рособрнадзору необходимо в срочном порядке по результатам проверки жалоб школьниц на неэтичный досмотр перед ЕГЭ дать разъяснения по всей стране. Такое мнение высказал в разговоре с РБК депутат Госдумы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Он отметил, что ситуация касается не только Воронежской области. «У нас по всей стране идет кампания по сдаче выпускных экзаменов. И необходимо разослать разъяснение всем по правилам сдачи ЕГЭ. Что можно, а что нельзя», — сказал Ревенко.

Депутат рассказал, что проверку школьниц в Воронеже обсудили на заседании Госдумы и ее председатель Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению и лично его руководителю Ольге Казаковой в срочном порядке разобраться в данном инциденте. Он также поручил провести встречу с представителями Министерства просвещения, Рособрнадзора, со всеми заинтересованными сторонами и «предпринять конкретные шаги, чтобы этого не повторялось впредь».

Ревенко добавил, что держит ситуацию на контроле. Он назвал ее «крайне неприятной» и подчеркнул, что прежде всего необходимо разобраться в обстоятельствах произошедшего. «Я представляю себе, в каком напряжении были девушки. Все-таки дети шли сдавать единый государственный экзамен, там все нервы на пределе. Это с одной стороны, а с другой стороны — сотрудники контроля, которые в своем понимании выполняли некие инструкции», — отметил депутат.

Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку в связи с информацией о том, что учениц воронежской школы № 62 заставили снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ для прохождения через металлодетектор. Мамы двух школьниц рассказали РБК, что инцидент коснулся нескольких девушек, одну из них не пропустили, попросив снять бюстгальтер, «она заплакала и сняла на улице».

В то же время региональное министерство образования не нашло нарушений после проверки записей с камер видеонаблюдения. Осмотр при помощи ручного металлодетектора «проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», к выпускницам никто не прикасался, заявило ведомство.