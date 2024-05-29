Два беспилотника сбили над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дроны самолетного типа уничтожили в период с 13:00 до 14:00 мск. Подробностей ведомство не привело.
Ранее Минобороны отчиталось, что в течение ночи средства ПВО сбили над Белгородской областью один беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град».
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины. Днем 29 мая губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что атаке беспилотников и обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района.
В результате удара есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия. В результате сброса взрывного устройства загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия. Никто из мирных жителей не пострадал.
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