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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны впервые сообщило о поражении французской гаубицы ТRF-1

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Военная операция на Украине
Гаубица ТRF-1
Гаубица ТRF-1 (Фото: Gertrud Zach / U.S. Army)

Российские военные поразили 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства, об уничтожении такого вида гаубицы Минобороны России сообщило впервые.

«ВСУ потеряли до 400 военнослужащих <...> 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции», — говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, за сутки были уничтожены две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов, уточнили в ведомстве.

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники иностранного производства в зоне спецоперации.

Так, 27 мая в ведомстве сообщили о ликвидации семи снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 20 мая поразили командный пункт украинских войск, сообщили в Минобороны. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

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