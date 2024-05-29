Минобороны впервые сообщило о поражении французской гаубицы ТRF-1

Гаубица ТRF-1 (Фото: Gertrud Zach / U.S. Army)

Российские военные поразили 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства, об уничтожении такого вида гаубицы Минобороны России сообщило впервые.

«ВСУ потеряли до 400 военнослужащих <...> 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции», — говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, за сутки были уничтожены две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов, уточнили в ведомстве.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники иностранного производства в зоне спецоперации.

Так, 27 мая в ведомстве сообщили о ликвидации семи снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и об уничтожении беспилотника над территорией Белгородской области.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 20 мая поразили командный пункт украинских войск, сообщили в Минобороны. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.