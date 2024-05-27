 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан назвал «худший сценарий» для Европы из-за конфликта на Украине

Орбан: втягиваясь в конфликт на Украине, ЕС ведет себя абсолютно безответственно
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине. Он предупредил о риске эскалации и «худшем сценарии» с ядерным оружием
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Max Slovencik / EPA / ТАСС)

Втягиваясь в конфликт на Украине, Европа ведет себя абсолютно безответственно, даже не просчитав, во что это ей в итоге обойдется, заявил в интервью Patrióta премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — сказал он.

Кроме этого, по словам Орбана, участником украинского конфликта хочет стать и Североатлантический альянс, и шансы, что НАТО «удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали».

Он также предупредил о риске эскалации и «худшем сценарии» с ядерным оружием. «По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — отметил политик.

Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО
Политика
Виктор Орбан

Орбан и ранее неоднократно выступал с критикой западных стран по вопросу «втягивания» в украинский конфликт, предупреждая о риске его эскалации. 24 марта он заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО, отметив, что Будапешт не намерен принимать участие в действиях НАТО, которые могут привести к прямому столкновению с Россией.

О рисках начала полномасштабной войны в случае появления военных стран НАТО на Украине предупреждали и российские власти. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Орбан назвал «худший сценарий» для Европы из-за конфликта на Украине
Орбан назвал «худший сценарий» для Европы из-за конфликта на Украине

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Орбан Венгрия НАТО ЕС Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Президент Эстонии заявил о необходимости «поставить Россию на колени» Политика, 01:34
МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ Общество, 01:31
Блинкен предупредил Грузию о решающих месяцах для ее «евробудущего» Политика, 01:10
Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне Политика, 01:06
Над Орловской областью сбили беспилотник Политика, 00:40
В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о вхождении в состав Грузии Политика, 00:25
Орбан назвал «худший сценарий» для Европы из-за конфликта на Украине Политика, 00:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Убыток «Газпрома» возродил идею реформы внутреннего рынка газа Бизнес, 00:00
«Будущее хоккея» и экс-одноклубник Овечкина. Кто из звезд сыграл на ЧМ Спорт, 00:00
Гладков назвал число остающихся в больницах пострадавших при обстрелах Политика, 26 мая, 23:56
Сборная Чехии впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею Спорт, 26 мая, 23:53
Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции Политика, 26 мая, 23:41
Омский губернатор допустил увольнение главы района после ДТП Общество, 26 мая, 23:26
Минобороны предложило направить войска в районы паводка в Армении Политика, 26 мая, 23:17