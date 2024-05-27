Орбан назвал «худший сценарий» для Европы из-за конфликта на Украине

Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине. Он предупредил о риске эскалации и «худшем сценарии» с ядерным оружием

Виктор Орбан (Фото: Max Slovencik / EPA / ТАСС)

Втягиваясь в конфликт на Украине, Европа ведет себя абсолютно безответственно, даже не просчитав, во что это ей в итоге обойдется, заявил в интервью Patrióta премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — сказал он.

Кроме этого, по словам Орбана, участником украинского конфликта хочет стать и Североатлантический альянс, и шансы, что НАТО «удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали».

Он также предупредил о риске эскалации и «худшем сценарии» с ядерным оружием. «По-моему, европейские политики думают о ядерной бомбе как о тактическом инструменте сдерживания, а не как о чем-то, что действительно следует использовать, но то, о чем они не думают в начале войны, все равно может случиться в конце, реализуются худшие сценарии», — отметил политик.

Орбан и ранее неоднократно выступал с критикой западных стран по вопросу «втягивания» в украинский конфликт, предупреждая о риске его эскалации. 24 марта он заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО, отметив, что Будапешт не намерен принимать участие в действиях НАТО, которые могут привести к прямому столкновению с Россией.

О рисках начала полномасштабной войны в случае появления военных стран НАТО на Украине предупреждали и российские власти. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.