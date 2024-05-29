Песков назвал очевидным разрешение Польши применять ее оружие по России

Песков о разрешении Польши применять ее оружие по России: это было очевидно

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Заявления в Варшаве о том, что Украина имеет право применять поставляемое из Польши оружие по территории России не стали неожиданностью для Кремля. Так их прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели заявление. Собственно, здесь это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — ответил Песков на просьбу оценить заявления польских властей.

Накануне заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик призвал перестать ограничивать Украину в применении поставляемого ей оружия.

По его словам, у Польши не было и нет никаких возражений по поводу применения оружия, которое она предоставляет Украине. «Украина может использовать его по своему усмотрению», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан 28 мая заявил, что Москве придется снова принимать решение о санитарной зоне, если ВСУ начнут применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Путин добавил, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада и сейчас там «пожинают плоды своего творчества».

«То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о призывах НАТО разрешить ВСУ применять западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

В тот же день Песков сказал, что глава государства и российские военные знают вероятный ответ на удар по российской территории, в ответ на вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы минобороны ЕС разрешат атаки по территории России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за снятие запрета на применение Украиной полученного вооружения для ударов по территории России.