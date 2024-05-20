После обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье
При обстреле города Васильевка в Запорожской области повреждения получила электрическая подстанция, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего 8 тыс. абонентов», — написал глава региона.
По его словам, при обстреле были ранены люди, на месте работают медики.
Балицкий попросил местных жителей оставаться в укрытиях и «не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки».
Балицкий 15 мая сообщил, что в результате обстрела города Каменка-Днепровская пострадали семь человек.
В основном пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей, уточнил губернатор.
Балицкий сообщил о массированном обстреле центра Каменки-Днепровской со стороны ВСУ днем 15 мая. По его словам, зафиксировано было около семи прилетов.
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