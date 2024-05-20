Балицкий: после обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье

После обстрела без света осталась Васильевка и семь сел в Запорожье

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При обстреле города Васильевка в Запорожской области повреждения получила электрическая подстанция, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое. Всего 8 тыс. абонентов», — написал глава региона.

По его словам, при обстреле были ранены люди, на месте работают медики.

Балицкий попросил местных жителей оставаться в укрытиях и «не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки».

Балицкий 15 мая сообщил, что в результате обстрела города Каменка-Днепровская пострадали семь человек.

В основном пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей, уточнил губернатор.

Балицкий сообщил о массированном обстреле центра Каменки-Днепровской со стороны ВСУ днем 15 мая. По его словам, зафиксировано было около семи прилетов.