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Жена новосибирского депутата пояснила, почему назвала город Мухосранском

Жена депутата горсовета Новосибирска Тарасова назвала город Мухосранском
Новосибирск&nbsp;
Новосибирск  (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Вокруг жены депутата городского совета Новосибирска Александра Тарасова разразился скандал после того, как она в своих соцсетях назвала город Мухосранском, сообщает портал NGS.

Как сообщила сама Мария Тарасова корреспонденту портала, она действительно высказалась в грубой форме о родном городе, но у нее была на то уважительная причина.

«У меня аллергия на пыль, и, когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже», — пояснила Тарасова.

В день, когда она оставила комментарий про Мухосранск, пыли в городе было столько, что у нее не получалось дышать, уточнила она.

Супруга депутата отметила, что назвала так Новосибирск в соцсетях, разговаривая со своими друзьями, а не на большую аудиторию. По мнению Тарасовой, она столкнулась с «каким-то сталкерингом».

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Как уточняет NGS, у супруги депутата от «Единой России» есть шесть действующих юрлиц, в которых она имеет доли — большая часть компаний занимаются недвижимостью или продажей бытовых товаров.

Тарасова имеет статус индивидуального предпринимателя с разрешением на управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

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