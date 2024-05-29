Жена новосибирского депутата пояснила, почему назвала город Мухосранском
Вокруг жены депутата городского совета Новосибирска Александра Тарасова разразился скандал после того, как она в своих соцсетях назвала город Мухосранском, сообщает портал NGS.
Как сообщила сама Мария Тарасова корреспонденту портала, она действительно высказалась в грубой форме о родном городе, но у нее была на то уважительная причина.
«У меня аллергия на пыль, и, когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже», — пояснила Тарасова.
В день, когда она оставила комментарий про Мухосранск, пыли в городе было столько, что у нее не получалось дышать, уточнила она.
Супруга депутата отметила, что назвала так Новосибирск в соцсетях, разговаривая со своими друзьями, а не на большую аудиторию. По мнению Тарасовой, она столкнулась с «каким-то сталкерингом».
Как уточняет NGS, у супруги депутата от «Единой России» есть шесть действующих юрлиц, в которых она имеет доли — большая часть компаний занимаются недвижимостью или продажей бытовых товаров.
Тарасова имеет статус индивидуального предпринимателя с разрешением на управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.
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